Ils sont étudiants en bac ou en master, viennent de Belgique ou d’ailleurs et ont envie de challenger leurs idées et de mettre en pratique ce qu’ils ont appris. La Louvain School of Management (UCL) leur donne rendez-vous le 3 mars prochain pour une journée intensive de brainstorming. La particularité de la LSM Cup par rapport à d’autres business games : il s’agit du plus grand business game orienté RSE (responsabilité sociétale des entreprises) en Europe.

Cette 7e édition est marquée par plusieurs changements. Le nombre de participants tout d’abord. "Nous sommes passés de 160 à 250 étudiants", explique Madeleine David, étudiante manager LSM Cup. "Cela pour répondre à une demande importante." Ce changement du nombre de participants a nécessité un nouveau lieu. "Nous quittons Louvain-la-Neuve pour Bruxelles. C’est aussi une façon d’attirer plus d’étudiants des autres universités belges et même de l’étranger. Jusqu’à présent, 65 % des participants venaient de Louvain-la-Neuve", poursuit Madeleine David qui souligne aussi le fait que "la compétition aura lieu dans les bureaux d’AXA. Pour les étudiants c’est important de voir les locaux d’une entreprise, un environnement de travail concret."

(...)