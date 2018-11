Le Bistrot Tembo est ouvert à l’AfricaMuseum (ancien Musée royal de l’Afrique centrale) à Tervuren. Empowered by Lunch Garden, c’est-à-dire géré par la chaîne de restauration en self-service qui invitait ce lundi la presse à découvrir son nouveau concept. L'AfricaMuseum, lui, rouvrira ses portes en décembre.

La chaîne Lunch Garden est surtout présente jusqu’ici dans les stations-service le long des autoroutes et les centres commerciaux belges à travers 75 restaurants. Mais voilà que l’enseigne a décidé depuis deux ans de se diversifier. Elle avait annoncé dès 2016 qu’elle souhaitait se tourner vers les hôpitaux, du côté de la restauration des visiteurs, pas des patients. Les premiers contrats ont depuis lors été signés. Elle avait aussi parlé de service de livraison à domicile de ses plats traditionnels que sont les vol-au-vent et autres boulettes sauce tomate.

"Eléphant" en swahili

Ce lundi, la chaîne, fondée il y a un demi-siècle par GB et détenue actuellement à 75 % par le fonds britannique Bregal Freshstream, a donc présenté son nouveau concept avec vue, magnifique, sur le bâtiment du Musée de l’Afrique et le parc. Un concept designé pour les lieux par Lunch Garden, qui a également conçu la carte (qui affiche quelques saveurs africaines). Bienvenue au Bistrot Tembo, "éléphant" en swahili, un nom bien connu en raison de la bière produite par les Brasseries Simba (anciennement Brasseries du Katanga) à Lubumbashi en République démocratique du Congo.

Lunch Garden, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 145 millions en 2017, n’entend pas en rester là et d’autres musées sont dans son viseur. Le groupe voudrait aussi mettre sur pied des concepts plus petits à destination des centres-villes et des gares.