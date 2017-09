Il est 12h40 ce mercredi. L’invitée du "Lunch With" de "La Libre Entreprise" vient d’appeler : l’Eurostar Londres-Bruxelles est arrivé à l’heure, mais le chauffeur Uber, qui l’a embarquée pour nous rejoindre au restaurant de "L’Ogenblik" à l’angle des Galeries Saint-Hubert à Bruxelles, s’est fait interpeller de manière musclée par quatre taximen bruxellois qui ont récupéré "leur" cliente et l’ont fait changer de voiture… Bienvenue à Bruxelles-Midi !

Une coupe de champagne plus tard, Victoria van Lennep, cofondatrice d’une belle "FinTech" londonienne, "Lendable", se retrouve installée dans une encoignure du restaurant pour évoquer sa vie. Et à 28 ans, elle a déjà de quoi remplir un livre… et inspirer des vocations. Elle parle de son sujet de prédilection du moment avec une volubilité que n’éteindront quasiment pas les plats proposés. "C’est super, manger comme ça. A Londres, c’est difficile de trouver pareil, et c’est beaucoup plus cher."A Londres, elle vit dans une maison partagée entre copines, parce l’immobilier "est au moins cinq fois plus cher qu’ici", et la jeune actionnaire d’une start-up qui tourne rond est loin de pouvoir sortir de cette aventure fortune faite. "Vous croyez que je me paie un gros salaire ?" Certes, en financière, elle pense au pactole pour un futur lointain et évoque, en grignotant une crevette cuite à la manière tempura japonaise, l’idée d’une autre vie, dans une entreprise à finalité sociale dédiée aux personnes âgées qui sont délaissées à la fin de leur vie. Cette empathie naturelle la poussera d’ailleurs, à la fin de notre repas, à aider discrètement une dame âgée en difficulté dans l’escalier tortueux de "L’Ogenblik"…