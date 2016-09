Magnette: "C'est un dépeçage organisé dans le simple but d’augmenter les dividendes"

Entreprise

Le bourgmestre de Charleroi s'est indigné de la décision prise par les dirigeants américains de Cartepillar.

Présent sur le plateau de RTL TVI pour le journal télévisé de 19h, Paul Magnette (PS) a montré les crocs lorsqu'il a été questionné sur le drame social de Caterpillar-Gosselies. "Nous avons des leviers contre les entreprises qui se comportent correctement. En 2009 ils nous ont demandé (y compris Caterpillar) de créer le chômage économique pour les employés pour résister à la crise de 2008. En 2013 quand il y a eu la restructuration, on a également travaillé avec l’entreprise pour essayer de relancer des investissements et pérenniser le site. Ici, il n’y a eu aucun contact, même la direction belge n’a pas été mise au courant", tape directement du poing sur la table le ministre-président wallon, avant de poursuivre "du fin fond des États-Unis, quelques directeurs financiers ont décidé de rayer un site sans aucune considération pour les employés et les sous-traitants."

Paul Magnette va même plus loin en n'hésitant pas à parler d'un "dépeçage organisé dans le simple but d’augmenter les dividendes", tout en pointant du doigt le fait que l'entreprise de Gosselies et ses dirigeants "n'ont pas les armes pour se défendre puisque tout se décide aux Etats-Unis. C'est un modèle industriel et de capitalisme financier qu'il faut remettre sur le droit chemin."

Surtout, le bourgmestre de Charleroi rappelle à quel point cette entreprise est importante. "A Charleroi, c’est une entreprise si importante qu’on connaît presque dans chaque famille quelqu’un qui travaille chez Caterpillar, c’est donc un drame pour tous les carolos."