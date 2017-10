Pour la troisième année consécutive, la Solvay Brussels School Economics&Management lancera à partir de la mi-novembre et jusqu’au mois de mai un cycle de formation intitulé "Executive Master in Digital Marketing&Communication". Et cela en partenariat notamment avec "La Libre", Havas, OnlySalesJob et BMMA.

Objectif de cette formation à la fois académique mais aussi très pratique : donner les clés pour appréhender les conséquences de la révolution digitale en cours et des nouvelles technologies associées (big data, réseaux sociaux, e-commerce…) sur l’approche stratégique du client.