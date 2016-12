Cette fois, ça y est. La ministre de l’Energie, Marie-Christine Marghem (MR), devrait enfin faire aboutir le processus législatif lié à la prolongation des réacteurs nucléaires Doel 1 et 2. Ce parcours semé d’embûches a démarré au printemps 2015 et devrait donc s’achever ce jeudi, avec le vote en plénière de la loi fixant la nouvelle taxe nucléaire.

Au total, le cabinet Marghem devait faire aboutir trois lois. La première, votée le 18 juin 2015, a simplement modifié la date de sortie du nucléaire : le 15 février 2025 au lieu du 15 février 2015 pour Doel 1, le 1er décembre 2025 au lieu du 1er décembre 2015 pour Doel 2.

La seconde loi, votée le 2 juin 2016, a fixé les paramètres économiques de la prolongation de Doel 1 et 2 : le cadre fiscal, la question des indemnisations en cas de non-respect de la convention signée par l’Etat et Electrabel…

Enfin, la troisième loi doit établir la nouvelle taxe nucléaire à charge des réacteurs non prolongés (Doel 3 et 4, Tihange 2 et 3). Electrabel a accepté d’exploiter Doel 1 et 2 dix années supplémentaires à condition que la taxe nucléaire sur ses autres réacteurs soit revue à la baisse.

Après des dizaines d’heures de débats, une volée d’avis négatifs du Conseil de l’Etat, de sévères critiques de la Creg et quelques réserves de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire, Marie-Christine Marghem touche donc au but. Petit retour sur les moments chauds.

1 - L'épisode des cachotteries(...)