Chez Deliveroo, trois types de travailleurs exercent des prestations en tant que livreurs : des indépendants (complémentaires ou non), des étudiants et des personnes sans emploi. Tous ces prestataires travaillent avec une grande flexibilité.

SMart a signé un accord avec la plateforme de livraison. Il pourrait s’étendre à certaines autres plateformes.

Voici les conditions qui ont été négociées dans le cadre d’un contrat de travail en bonne et due forme dont SMart assume l’entière responsabilité sociale comme employeur (source Smart) :

- un salaire au moins égal au revenu minimum mensuel moyen garanti, au prorata des heures travaillées et donc déclarées;

- la responsabilité entière de l’entreprise quant à la complète déclaration des heures travaillées;

- un engagement avec minima de 3h dès la première course effectuée, qu’elle soit suivie d’autres ou non;

- le remboursement des frais professionnels quand ils sont dus (par exemple, pour l’usage par le coursier de son vélo ou de son GSM);

- une assurance "accidents du travail" étendue.

L’accord qui a été signé avec SMart permet de concilier la flexibilité de ce travail avec les exigences de Deliveroo et la protection des prestataires. "Cette convention que nous avons signée avec SMart a pris du temps pour être mise en place", reconnaît Mathieu de Lophem, General Manager de Deliveroo Belgique. "Finalement, c’est une convention win-win avec un focus sur les livreurs qui sont mieux couverts et mieux indemnisés."

Dans un secteur en évolution rapide, ce dirigeant est enthousiaste sur l’idée proposée par les économistes d’instaurer une cellule "innovation et concurrence" chez les régulateurs sectoriels. "Si ce genre de cellule était mise en place, ce serait fantastique de voir que les régulateurs vivent avec leur temps. C’est une réelle nécessité que ce genre d’initiatives se développe dans un avenir proche et dans tous les secteurs. Il faut encourager un cadre concurrentiel dans lequel tous les acteurs se retrouvent", insiste Mathieu de Lophem.

Dans l’économie collaborative, on est demandeur d’un dialogue avec les régulateurs et de solutions pragmatiques qui permettent de valider des modèles économiques en étant soucieux à la fois des producteurs et des consommateurs. "Le dialogue direct permet de mettre en place des structures sans que cela ne devienne trop lourd", estime Mathieu de Lophem.

Manifeste pour une économie collaborative