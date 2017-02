Si un Belge sur 4 reconnaît que la carrière des travailleurs est plus longue qu’autrefois, seul un sur 4 est disposé à travailler jusque 67 ans. Ces chiffres ressortent d’une étude que Tempo-Team a réalisée auprès de 1210 travailleurs et 405 employeurs. Comment dès lors continuer à motiver les collaborateurs les plus âgés ? Parmi les pistes évoquées par Tempo-Team qui s’inspirait du modèle scandinave : faire travailler en équipe les plus de 50 ans et les plus jeunes. Employer les aînés comme coaches pour les plus jeunes est d’ailleurs la première solution avancée par les employeurs et la deuxième par les travailleurs sondés pour continuer à motiver les aînés.

C’est cette idée qu’a développée l’asbl Duo for a Job qui met en contact des jeunes issus de l’immigration à la recherche d’un boulot et des mentors de plus de 50 ans, encore actifs ou non. "Ils se rencontrent toutes les semaines minimum deux heures, et ce, pendant 6 mois", note Frédéric Simonart, cofondateur et codirecteur de l’ASBL. "La solution est gagnante pour tous : les jeunes qui ont accès à une personne qui connaît bien un secteur, qui peut les motiver, les aider à définir leur projet professionnel; les mentors qui sont valorisés, rencontrent d’autres cultures; les entreprises, qui ont des seniors bénévoles dans l’ASBL, gardent leurs compétences et donnent un sens à la fin de carrière des aînés. Cela fait partie aussi de leur politique de responsabilité sociétale."

(...)