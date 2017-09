Dans l’histoire encore brève des start-up francophones belges ayant fait parler d’elles dans les médias, Menu Next Door occupe une place en vue. Créée en mai 2015 à Uccle par Nicolas Van Rymenant, entrepreneur trentenaire touche-à-tout, cette jeune pousse "foodtech" - permettant à des mordus de cuisine de préparer des plats de qualité et de les vendre, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à un prix très attractif - avait connu un démarrage sur les chapeaux de roues. Et ce, en misant uniquement sur le bouche-à-oreille et l’engouement croissant en faveur des plateformes collaboratives.

Moins d’un an après son lancement, Menu Next Door partait à la conquête de Paris (février 2016) et de Londres (avril). Il fallait frapper fort et vite pour capter des marchés au fort potentiel. En mai 2016, Nicolas Van Rymenant réussissait une étonnante première levée de fonds d’1,75 million d’euros auprès, notamment, de deux gros fonds de capital à risque étrangers (Index Ventures et Kima Ventures). En octobre, de façon bien plus discrète, Menu Next Door remettait le couvert en levant 2,5 millions d’euros auprès du fonds américain Insight Ventures. Du lourd !

Reculer pour mieux sauter

La folle ascension aura finalement été de courte durée. Alors qu’on pouvait s’attendre à un déploiement rapide de la start-up bruxelloise dans les principales villes européennes, c’est tout le contraire qui s’est produit. Au début de cette année, Nicolas Van Rymenant décidait de quitter Londres et Paris. "J’avais deux options: soit je m’éparpillais, soit je me recentrais." Pratiquement, la sauce n’avait jamais vraiment pris dans les deux capitales visées, Menu Next Door devant faire face à une offre de restauration (au sens large) déjà très abondante. "Ce n’est pas un échec, insiste-t-il. Avec Menu Next Door, on a créé un nouveau marché, ce qui nécessite de le comprendre et de trouver le business modèle adéquat. Cela fait partie des itérations pour toute start-up qui innove."

Pratiquement, Nicolas Van Rymenant a opéré un triple choix stratégique. Un : se concentrer sur Bruxelles et quelques communes du Brabant wallon (Waterloo, Braine-l’Alleud, Rixensart,…). Deux : redéfinir le produit en élargissant l’offre des repas proposés à la communauté Menu Next Door. "Auparavant, le client avait le choix entre 4 et 5 menus à proximité de son domicile. Cela générait de la frustration. Désormais, chaque ‘chef’ proposera entre 10 et 15 menus. Sur Bruxelles, on a déjà une offre de 1 000 menus. Et ce n’est qu’un début !" Trois : Menu Next Door, qui s’était contenté de mettre en contact, gratuitement, clients et chefs durant ses 23 premiers mois d’activité, est entré dans une phase de monétisation de sa plateforme de marché. D’une part, une commission de 15 % est perçue sur chaque menu commandé. D’autre part, Menu Next Door a lancé un service "premium" (réduction de 10 % par commande moyennant un abonnement annuel de 19 euros).

"Il faut parfois se réinventer pour se relancer", conclut Nicolas Van Rymenant, lequel dit avoir toujours conservé la confiance de ses investisseurs. Paris et Londres ? "Nous y retournerons un jour, mais pas tout de suite.".Pour l’heure, il s’agit de faire ses preuves à Bruxelles avec une équipe réduite à six personnes.