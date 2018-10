Ils avaient entamé leur deuxième bureau de conciliation de la semaine (après celui de lundi) mercredi à 17h. Il s'est achevé ce jeudi vers 14h. Et au bout de 21 heures de négociations, la direction et les syndicats de Mestdagh sont arrivés à un accord.

Ce texte doit encore être validé par le personnel mais il contient tous les éléments nécessaires pour boucler prochainement la procédure Renault en cours au sein de l'enseigne. "Les organisations syndicales se sont engagées à le défendre objectivement devant le personnel", indique le permanent CNE Danny Dubois, au sortir de ce marathon de négociation.



Dans un communiqué, le groupe Mestdagh détaille l'accord conclu :

- Une volonté de la direction d’investir 21,2 millions d’euros dans la relance commerciale des magasins, afin de repositionner Mestdagh dans l’esprit des nouvelles tendances (produits locaux et bio). Mestdagh va ainsi investir dans ses rayons boucherie-traiteur pour qu’ils répondent mieux à l’évolution de la demande, mais aussi dans les boulangeries et dans l’assortiment de produits frais. Ces investissements permettront aussi d’entrer de plain-pied dans le monde de la distribution digitale.



- la polyvalence qui sera demandée au personnel sera encadrée et organisée. En échange, la direction de Mestdagh octroiera une prime de polyvalence ainsi qu’un barème unique, plus favorable pour les plus bas salaires, à l’ensemble des travailleurs concernés.



- Les magasins pourront ouvrir le dimanche. Les travailleurs qui seront amenés à travailler le dimanche sur une base volontaire recevront un sursalaire.

La cible de la restructuration du groupe reste à 340 emplois à supprimer d'ici à la fin de l'année et ce plan social repose exclusivement sur une prépension dès 56 ans.



Le permanent Danny Dubois ajoutait encore que les syndicats avaient obtenu l'abandon de l'obligation de mobilité interne pour les employés, c'est-à-dire avoir à travailler dans plusieurs magasins. La stabilité des horaires pour le personnel est également acquise, a-t-il précisé.



En cas d'échec de ces négociations, les supermarchés Mestdagh auraient dû observer trois jours de grève, ces jeudi, vendredi et samedi. "Les piquets vont être levés", annonce Danny Dubois.



Le permanent du syndicat chrétien annonce que la prochaine réunion de négociation avec la direction, prévue le 7 novembre, est maintenue. "En fonction de la validation ou non du texte par le personnel, on y discutera des amendements à y apporter ou alors nous préparerons les textes officiels pour introduire, auprès du ministère de l'Emploi, la demande de prépension à 56 ans."

Il y a en effet urgence car la loi sur l'âge minimum de départ à la prépension a été modifiée. En 2019, il ne sera plus possible d'en bénéficier à 56 ans.