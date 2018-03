Métiers : la Belgique a ses jeunes champions (PHOTOS)

Ils étaient 928 jeunes au départ. Après avoir participé aux présélections, 240 finalistes de moins de 25 ans ont concouru les 19 et 20 mars lors de la finale belge du championnat des métiers. Trente-deux métiers techniques et manuels étaient en compétition, en individuel ou en équipe. Ce soir ce sont 99 jeunes qui se sont vu remettre une médaille d’or, d’argent ou de bronze.

Organisés par Worldskills Belgium, ces championnats sont une étape dans la sélection de l’équipe qui représentera la Belgique au prochain championnat européen des métiers (EuroSkills) qui aura lieu à Budapest en Hongrie du 26 au 28 septembre.

“Tous les métiers en compétition lors du Championnat national ne seront pas d’office repris pour le Championnat d’Europe des métiers”, précise-t-on du côté de Wordlskills Belgium. C’est le Comité technique de l’organisation belge de promotion des métiers techniques et manuels qui les déterminera en fonction de plusieurs critères : les résultats et évaluations des médaillés, les partenariats existants, l’équilibre entre les secteurs, les budgets disponibles, l’organisation ou non d’une compétition dans ces métiers au niveau européen, etc.

Durant le mois d’avril, les trois médaillés dans chaque discipline bénéficieront d’une première formation tant technique qu’au niveau de la gestion personnelle. “Leurs experts (formateurs et entraîneurs) ainsi que les coaches physiques et mentaux remettront alors au Comité technique leurs conclusions pour désigner, parmi les trois médaillés, ceux ou celles qui représenteront la Belgique et leur métier à Budapest. La motivation, la capacité et la volonté d’apprentissage, la marge de progression technique, la gestion du stress, l’esprit d’équipe, la volonté de participer à la promotion des métiers, et bien d’autres critères seront pris en compte.”

La composition du Belgian Team sera annoncée officiellement le 4 mai 2018.