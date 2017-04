Eric Olsen, le patron du cimentier LafargeHolcim, n’aura pas survécu à la profonde crise interne vécue par le groupe depuis qu’il est mis en cause pour avoir financé l’organisation Etat islamique (EI) en Syrie en 2013.

Le groupe a annoncé, ce lundi, son départ pour le 15 juillet alors que son remplaçant doit encore être trouvé. Officiellement, c’est Eric Olsen qui a présenté sa démission après deux années en tant que CEO. "Ma décision est guidée par la conviction qu’elle contribuera à apaiser les fortes tensions qui sont récemment apparues autour de la question de la Syrie", a indiqué Eric Olsen, tout se défendant d’avoir été "en aucune manière impliqué, ni même informé d’actes répréhensibles."

Selon une enquête du journal "Le Monde" publiée en juin dernier, Lafarge avait missionné un intermédiaire pour obtenir de l’Etat islamique des laissez-passer pour ses employés aux check-points.

Il avait également évoqué un laissez-passer estampillé du tampon de l’EI pour permettre aux camions d’approvisionner l’usine mais aussi l’intervention d’intermédiaires et de négociants visant à vendre au cimentier du pétrole raffiné par l’EI. L’organisation jihadiste avait fini par prendre le contrôle du site en septembre 2014.

Début mars, le groupe franco-suisse avait admis avoir "indirectement" financé en 2013 et 2014 des groupes armés en Syrie, pays déchiré par la guerre civile, pour maintenir en activité sa cimenterie de Jalabiya, à 150 kilomètres au nord-est d’Alep.

C’était Bruno Lafont, actuellement membre du conseil d’administration, qui était CEO à l’époque des faits reprochés. Eric Olsen, qui était lui directeur des ressources humaines, a toujours fait valoir qu’il ne faisait pas partie de ceux qui prenaient des décisions sur ce dossier, relatait "Le Monde" dans un article paru le 14 avril.

"Erreurs de jugement"

Le groupe a fait savoir lundi dans un autre communiqué que son conseil avait clos l’enquête interne ouverte sur la Syrie. Il a confirmé "que certaines mesures prises en vue de permettre à l’usine syrienne de poursuivre un fonctionnement sûr étaient inacceptables et que des erreurs de jugement significatives, contrevenant au code de conduite alors en vigueur, avaient été commises".

LafargeHolcim a toutefois souligné qu’Eric Olsen "n’était ni responsable ni pouvant être considéré comme informé des actes répréhensibles identifiés dans le cadre de cette enquête".

Après les plaintes déposées par d’anciens salariés et deux organisations non gouvernementales, l’entreprise fait l’objet d’une enquête judiciaire. Le ministre de l’Economie, qui soupçonne le groupe d’avoir contourné l’interdiction d’acheter du pétrole en Syrie, a également saisi la justice.

Deux administrateurs de GBL

GBL, le groupe contrôlé par l’homme d’affaires belge Albert Frère et la famille canadienne Desmarais, est le deuxième actionnaire de LafargeHolcim. Il détient 9, 43 %, derrière Thomas Schmidheiny (11,38 %). Il a deux membres au CA, Paul Desmarais Junior et Gérard Lamarche. Vu la discrétion légendaire du groupe, difficile de savoir quelles positions il a eues dans ce dossier. Selon "Le Monde", l’ambiance était tendue lors des derniers conseils, également à cause des difficultés rencontrées par la mise en œuvre de la fusion où, selon un dirigeant, il s’agit en réalité d’une absorption de Lafarge par son concurrent suisse Holcim.

LafargeHolcim est la deuxième participation dans le portefeuille de GBL, derrière Imerys (métaux précieux). Mais d’un point de vue boursier, elle affiche des moins bonnes performances que des participations plus récentes comme Adidas ou Pernod Ricard.

C’est ce mardi que se tient l’assemblée de GBL. Reste à voir si des questions seront posées par des actionnaires sur le dossier syrien de LafargeHolcim et les éventuelles répercussions financières qu’il pourrait avoir.