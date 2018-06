Faut-il encore présenter MolenGeek ? Depuis l’apparition de cet espace d’un genre nouveau dans l’écosystème bruxellois de l’entrepreneuriat numérique, ce projet ancré au cœur de la commune de Molenbeek n’a cessé de faire parler de lui. En un peu plus de deux ans, MolenGeek a multiplié les initiatives et a, surtout, mis sur pied une école de codage qui constitue aujourd’hui une porte d’entrée dans le monde du numérique pour un public jeune (18-25 ans) le plus souvent en situation de décrochage scolaire et sans emploi.

(...)