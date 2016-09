MS Mode: quatre repreneurs se sont présentés, selon les curateurs

Entreprise

Quatre candidats repreneurs se sont manifestés pour les boutiques belges de la chaîne d'habillement MS Mode, déclarée en faillite vendredi, ont fait savoir les curateurs mercredi. "Les discussions se déroulent de manière intensive et constructive", selon leur communiqué. MS Mode Belgique avait annoncé jeudi dernier être contrainte de faire aveu de faillite, les magasins belges ne faisant pas partie du redémarrage des magasins aux Pays-Bas. La faillite a été prononcée vendredi dernier, a indiqué le tribunal. Deux curateurs ont été désignés dans la foulée.

"La curatelle donnera la priorité absolue à tous les scénarios donnant les meilleures chances de maintien des emplois", ont expliqué les curateurs dans un communiqué. "L'aspect financier" est également un critère important, les créanciers (parmi lesquels les travailleurs) devant être payés.

Les curateurs ne souhaitent pas divulguer l'identité des candidats, comme a indiqué un des deux curateurs, Joris De Smet, à Belga.

Lors d'un conseil d'entreprise mercredi, ils ont informé les travailleurs de la situation. "Nous ne pouvons pas laisser ces gens dans l'incertitude. Il devrait y avoir davantage de clarté après le week-end" sur une éventuelle reprise, a indiqué M. De Smet.

Un autre rendez-vous est prévu mardi avec les représentants syndicaux.

L'ancien propriétaire des implantations belges de MS Mode, le Néerlandais Roland Kahn et sa société Coolinvestment, seraient candidats pour une reprise en Belgique. Mais côté syndical, on redoute un redémarrage avec moins de travailleurs, moins de magasins et une convention collective moins avantageuse.

"Ce serait une manière pour l'ancien propriétaire de contourner la législation et d'éviter un plan Renault. La majorité des travailleurs a plus de 45 ans", a relevé Jalil Bourhidane, permanent syndical à la CNE Commerce, évoquant l'état d'esprit pessimiste des travailleurs.

Les magasins sont fermés depuis samedi. Ils le resteront au moins jusqu'à mardi, selon lui.

MS Mode compte 46 magasins en Belgique et y emploie 220 travailleurs, siège social de Woluwe-Saint-Etienne (Zaventem) compris.