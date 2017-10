Nespresso ambitionne d'avoir 100% de son café issu de ressources durables d'ici 2020 alors que c'est actuellement le cas de 87% de sa production, a annoncé jeudi l'entreprise spécialisée dans la vente de dosettes de cette boisson et dont la division belge s'exprimait pour la 1ère fois sur son approche en matière de durabilité. Les emballages des capsules de la multinationale basée en Suisse porteront en outre désormais la certification d'approvisionnement Rainforest Alliance. "La Belgique est un terre de café", proclame Nespresso. Le Belge consomme en effet beaucoup de café, étant numéro 8 sur la liste des plus grands buveurs avec 6,8 kg/an et quatre tasses par jour en moyenne. Mais cette affirmation s'explique surtout par le fait que 90% des grains de café de l'entreprise arrivent par bateau à Anvers et Zeebrugge depuis les pays producteurs du monde entier pour être ensuite acheminés vers la Suisse.

Le café de qualité n'est cependant pas disponible en abondance, reconnait-elle. Ce qui a poussé la multinationale à lancer plusieurs initiatives.

Parmi celles-ci figure son programme 'AAA Sustainable Quality', dans le cadre duquel Nespresso vise à intégrer les pratiques axées sur la durabilité dans les exploitations. Il a été lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, qui veut préserver la biodiversité et la durabilité. Il aide à améliorer le rendement et la qualité des récoltes, tout en garantissant un approvisonnement durable en café de haute qualité et en améliorant les moyens de subsistance des agriculteurs et de leurs communautés.

Aujourd'hui, ce dispositif aide plus de 70.000 caféiculteurs répartis dans 12 pays. Le but est d'atteindre les 80.000 d'ici 2020. Actuellement, 87% des cafés de Nespresso proviennent de ce programme et l'entreprise espère atteindre les 100% d'ici 2020.

Nespresso, qui emploie 300 personnes en Belgique, travaille par ailleurs actuellement à la possibilité de pouvoir jeter les dosettes de café usagées dans les sacs poubelle PMC (de couleur bleue), comme c'est déjà le cas aux Pays-Bas. Il est déjà possible de les garder et de les ramener en boutique ou dans des points de collecte mais seule une sur cinq a cependant droit à une seconde vie actuellement.