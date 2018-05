Le conseil d'administration de Nethys a entériné jeudi soir une réorganisation de la structure du groupe, écrit samedi L'Echo. Nethys est scindé en deux branches: l'une qui héberge les participations dans les grandes infrastructures publiques (NewCo1) et l'autre qui intègre les activités commerciales (NewCo2), notamment le pôle média et Voo. Cette opération est purement technique et juridique, a indiqué Nethys.

La réorganisation a en effet été dictée par Finanpart et les conclusions de la Commission Publifin. Stéphane Moreau reste à la fois administrateur délégué de NewCo1 et président du CA de NewCo2.

La décision a été actée devant le notaire le 22 mai dernier, une semaine après la scission du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et de gaz Resa.

Au terme de l'opération de découpe, les trois entités séparées (Resa, NeCo1 et NewCo 2) sont capitalisées à plus d'un milliard d'euros chacune, selon l'Echo.