L’actionnaire, unique et publique, du groupe de médias a adopté un “plan de transformation”. Le personnel est en colère.

C’est la triste chronique d’une restructuration redoutée depuis de nombreux mois et annoncée mardi matin lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire. Si, par voie de communiqué, la direction des Editions de l’Avenir (EdA) parle de “plan de transformation et de croissance” , les représentants du personnel du groupe de presse wallon parlent, eux, de “gâchis” et de “consternation” . Le plan mis sur la table, il est vrai, est explosif sur le plan social : en annonçant vouloir se séparer de 60 équivalents temps plein ( “principalement dans les équipes rédactionnelles et commerciales” ), la direction des Editions de L’Avenir viserait plus de 25 % de ses effectifs (250 ETP) !

(...)