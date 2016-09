NetJets défie les statistiques de l'aviation d'affaires

Entreprise

Fin de semaine dernière, à Zaventem, la compagnie NetJets est venue présenter son petit nouveau, un Cessna Citation Latitude, à la clientèle et à la presse. C’est le premier avion de ce type en Europe, alors que NetJets a passé 25 commandes fermes, assorties de 125 options, pour 2 milliards de dollars. Ce nouvel avion huit places, catégorie “midsize”, à cabine large assortie d’un grand confort, est l’une des armes de la compagnie américaine pour poursuivre sa croissance : en 2015, ses revenus avaient grimpé de 1,3 %, et les choses semblent bien parties pour cette année avec une augmentation de 4,5 % au premier semestre.

Ce faisant, la société américaine contredit la tendance actuelle de l’aviation d’affaires, qui n’affiche pas une santé resplendissante et suscite même l’inquiétude : alors que la croissance du Produit intérieur brut, dans l’Europe des 28, était de 1,8 % en 2015, le nombre de vols d’affaires depuis les aéroports européens a diminué de 2 %. Inédit, ce découplage de l’activité aérienne par rapport au PIB s’explique par la situation économique en Russie, en Chine et au Brésil. Et il induit une baisse des commandes, un ralentissement des cadences chez Bombardier, Dassault, Embraer, etc.

Droit vers l’azur

Le Latitude s’élance plein pot, décolle en quelques secondes et monte sous un angle à forte incidence avant d’amorcer un virage serré sur l’aile. Démontrant ainsi son agilité, il vient corroborer les propos d’Antonia Giles, vice-présidente responsable de la Belgique, du Luxembourg et du Nord de la France : “L’intérêt du client pour les nouvelles cabines et technologies, c’est un peu comme avec les voitures, mais dans une autre dimension. Le Wifi a toujours été un souhait : tout ce qui a été mis dans cet avion, élégant et sobre, est suite au retour de nos clients.”

Directeur des opérations de vol, Pascal Lhoest confirme que le renouvellement de la flotte de NetJets, amorcé en pleine crise, en 2012, est l’une des clés du succès. Cela s’explique notamment par le modèle économique selon lequel le client, qui achète une part d’avion, est donc roi. “Cet avion coûte 16 millions de dollars, explique Pascal Lhoest. Pour un client qui vole habituellement cent heures, c’est un trop grand investissement par rapport à l’emploi. Avec nous, il achète les heures dont il a besoin.”





Vous en reprendrez bien une part ?

Ainsi, sur base de 800 heures de vol par an, l’on peut acheter une moitié, un quart, un huitième d’avion. Jusqu’à un seizième, soit 50 heures. Ce à quoi il faut ajouter les coûts opérationnels, mais le client est sûr, si son avion est en maintenance ou en rade, de disposer d’un autre appareil, équivalent. “Un avion peut aussi se dédoubler : une même compagnie cliente peut avoir deux dirigeants allant dans deux destinations différentes. Le concept NetJets est l’acquisition d’une part virtuelle d’un avion. Elle donne même l’accès à la flotte aux États-Unis même si l’on est client européen.”

À 34 000 pieds, soit un peu plus de 10 000 mètres, le vol se passe sans histoire. La pressurisation, réglée à 1800 mètres d’altitude au lieu de 2400 habituellement, rend l’atmosphère moins sèche, plus agréable en cabine. Après un crochet au-dessus des îles du nord des Pays-Bas, Terschelling, etc., le Cessna file vers Bruxelles. Entre le moment où l’avion touche le sol et celui où le passager sort du terminal, un quart d’heure à tout casser.

C’est la force de l’aviation d’affaires en général. La clientèle, ce sont “des gens qui n’en peuvent plus des aéroports commerciaux et veulent être plus efficaces, pour être aussi plus souvent avec leur famille”, dit Pascal Lhoest qui, ancien pilote de Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, sait ce que célérité veut dire. Sur un aller-retour d’une journée en Europe, l’on gagne facilement quatre, voir cinq heures ou plus.

Face à la congestion des grands aéroports, le plus gros problème de l’industrie du transport aérien, des compagnies comme NetJets donnent accès à de petits aéroports satellites. Souvent, ceux-ci sont plus proches du lieu de destination final : Biggin Hill ou Farnborough près de Londres, Sion ou Lugano en Suisse, Chambéry…

Dans certains cas, ces petits aéroports conditionnent des décollages et atterrissages très courts, avec angle d’incidence très élevé. Pour s’y adapter, les pilotes NetJets font plus de simulateur, et les avions doivent avoir les capacités techniques requises. On ne badine pas avec la sécurité. Dans ce cadre, un renouvellement de flotte, auquel participe ce Cessna Citation Latitude, prend tout son sens.









Dans le monde et en Belgique

L’histoire de NetJets remonte à la compagnie Executive Jet Airways créée, en 1964, par d’anciens de l’US Air Force dont le général une étoile Dick Lassiter, Paul Tibbetts qui largua la première bombe nucléaire sur le Japon, et l’acteur James Stewart, lui-même général, ex-pilote de bombardiers jusqu’au B-52. Rachetée en 1984 par Richard Santulli, elle devient NetJets en 1987 et développe le concept d’achat d’avion par fraction. Via Berkshire Hathaway, Warren Buffett en devient propriétaire en 1998. Affrétant plus de 700 avions pouvant relier plus de 5000 aéroports dans le monde, l’entreprise a atterri en Europe en 1996. Là, elle dispose d’une centaine d’avions et de 600 pilotes.

En Belgique depuis 2004, NetJets y a une quarantaine de clients. En 2015, il y eut 1 200 vols liés à la Belgique, +1,3 % par rapport à 2014. Utilisant les aéroports de Bruxelles, Anvers, Liège, Ostende, Courtrai et Charleroi, la compagnie y détient 10 % de parts de marché, contre 6 % en Europe, ce qui en fait une zone d’activités par si petite que ça.