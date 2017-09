"Ces nouvelles nominations traduisent le fait que les Pays-Bas prennent de plus en plus le leadership au sein du groupe Ahold Delhaize", explique la syndicaliste Myriam Delmée (Setca). Elle en veut pour preuve, outre le remplacement de Denis Knoops à la tête de Delhaize par le Français Xavier Piesvaux, la nomination de Wouter Kolk qui chapeautera d'abord le Benelux, puis toutes les divisions européennes à partir de début 2019 et "qui vient de l'enseigne Albert Heijn et est un pur produit de Ahold".

Pour Myriam Delmée, rien n'est anodin dans les nominations de ce jour. "Xavier Piesvaux a travaillé chez Wal Mart et a fait une partie de sa carrière en Roumanie, un pays qui n'a pas les mêmes traditions sociales que les notres. Le remplaçant de Mr Knoops n'est donc pas quelqu'un qui a une tradition belge en termes social. Le risque, sur le plan social, est donc de se retrouver avec des lignes managériales plus compliquées qu'actuellement", explique-t-elle encore.

Si le management n'a fait lors du conseil d'entreprise aucune annonce au niveau de l'emploi, ni d'une éventuelle intention de mener une nouvelle restructuration au sein de l'enseigne belge de grande distribution, les syndicats restent cependant très attentifs à la suite des événements. "Sereins, nous ne le sommes pas. D'abord parce que la fusion entre Ahold et Delhaize n'est pas encore terminée, ensuite par les résultats de Delhaize en Belgique ne correspondent pas aux attentes du management, enfin parce que l'organisation du travail n'est pas optimale et que l'on manque de bras", conclut-elle.

Rappelons que la dernière restructuration chez Delhaize a débouché dans notre pays sur la perte de 1800 à 2000 emplois.