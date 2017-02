Bernard Gustin, le patron de Brussels Airlines, a appelé dans une interview publiée vendredi par Le Soir à une "unité nationale autour du plus grand créateur d'emplois du pays", soit l'aéroport de Bruxelles National. Le site de Zaventem est actuellement au coeur d'une bataille autour de la volonté de la Région bruxelloise de faire respecter, sans marge de tolérance, les normes de bruit mises en place pour le survol de la capitale. L'activation de cette "tolérance zéro", avec amendes à la clé pour tout dépassement, devrait se faire le 22 février.

"A priori", estime cependant le patron de Brussels Airlines, il ne se passera cependant "rien" ce jour-là, pour sa compagnie. "Entre 6 et 7 heures du matin, nous n'avons que cinq départs, dont un seul avion susceptible de recueillir des amendes. Nous sommes moins exposés aux départs très matinaux que les compagnies low cost", indique-t-il, soulignant toutefois que le "problème des amendes peut aussi se poser en journée puisque tout peut varier en fonction du vent et des circonstances".

Si l'incidence financière éventuelle ne semble pas le préoccuper davantage, Bernard Gustin met malgré tout en garde: "Nous fonctionnons avec un réseau et suivons une logique de hub à Bruxelles. (...) Si on doit rectifier les activités autour de 7 heures du matin, on met en danger tout le système", estime-t-il.