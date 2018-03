Entre une analyse minutieuse du changement (chirurgical) de sa recette par les associations de consommateurs et des quasi bagarres lorsqu’un champion de la grande distribution décide de brader son prix, on pourrait même dire que la marque Nutella ne maîtrise pas (ou plus) le timing et le contenu de sa communication. Ce qui est le propre de toutes les marques dont l’impact sociétal déborde de leur strict secteur d’activité. Et ce qui constitue, par conséquent, un problème en puissance.