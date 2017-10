L'opérateur télécom Orange Belgium est devenu actionnaire à 100% de A3Com et A&S Partners, deux de ses partenaires de distribution, indique-t-il lundi sans donner de détails financiers.

A3Com était déjà un agent exclusif d'Orange Belgium, spécialisé dans la vente de produits et de services de télécommunications pour les clients résidentiels via un réseau de 12 shops situés en région bruxelloise. Il emploie 45 personnes.

A&S Partners, également agent d'Orange Belgium, fournit des services de télécommunications aux clients B2B en région bruxelloise via une équipe commerciale dédiée de 35 personnes sous la dénomination "AS Mobility".

"Grâce à cette acquisition, nous rationalisons nos canaux de distribution et continuerons, bien sûr, à investir en région bruxelloise", commente le CEO Michaël Trabbia.