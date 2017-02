Voici un an, lors de la présentation de ses résultats annuels, l’entreprise s’appelait encore Mobistar, l’administrateur délégué (CEO) était le Belge Jean Marc Harion et l’opérateur, coté à la Bourse de Bruxelles, n’était actif que dans la téléphonie mobile.

Un an plus tard, que de changements ! Toujours cotée, Orange Belgium hisse désormais les couleurs de sa maison mère française et le patron se nomme Michaël Trabbia, jeune quadragénaire envoyé en septembre dernier par Stéphane Richard pour reprendre les rênes de l’ex-Mobistar. Mais "le" changement majeur, de l’année écoulée, réside dans la montée d’Orange sur le câble belge en mai. Résultat : depuis lors, Orange Belgium est un opérateur présent dans les services mobiles et fixes, au même titre que Proximus, Telenet et VOO.

Montée en puissance en fin d’année

...