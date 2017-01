Abonnés C. M. & P.V.C.,

Les black box ont beau être installées et plus ou moins bien fonctionner dans nombre de restaurants, les fédérations professionnelles qui les représentent ne s’y sont toujours pas faites.

"Ensemble nous avons introduit un recours auprès du Conseil d’Etat. Nous aurons le résultat cette année", indique Philippe Trine, président de la section restaurants de la Fédération Horeca Bruxelles. Entre autres reproches, elles ont pointé le fait que les restaurateurs n’étaient pas égaux devant la loi par rapport à d’autres métiers qui ne sont pas ainsi surveillés. Mais également que ces petites boîtes noires branchées aux caisses enregistreuses désormais obligatoires ne sont pas fiables. Notamment parce que le branchement qui les relie n’est pas des plus modernes (un câble Rs 232 au lieu d’une prise USB). "Câble qui pourrait être la cause - ou pas - de certains bugs repérés par les experts en informatique auxquels on a fait appel rendant les enregistrements peu fiables", poursuit Philippe Trine.

Mais alors que depuis 2009, les remarques liées aux nombreux recours introduits ont chaque fois incité le législateur à changer, modifier, adapter ses textes, ici, c’est la légalité même de la black box qui semble être en jeu. "On ne demande pas que les caisses enregistreuses soient considérées comme illégales, se défend Philippe Trine. On demande qu’elles soient des outils de gestion, pas des outils de répression."

Et de s’inquiéter, bien entendu, des contrôles en cours. Notamment car les fournisseurs de caisses enregistreuses ne suivent pas. "Certains ont passé commande mais ne sont pas encore servis, dit-il. Tout dépend alors du contrôleur qui peut être plus ou moins compréhensif."