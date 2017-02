La société Matexi est aujourd’hui le plus gros "développeur" de logements du pays. Sa croissance est continue depuis quelques années. Son patron, Gaëtan Hannecart, demande au monde politique un taux uniforme de TVA pour le neuf et la rénovation. "Si on veut s’attaquer à la problématique de la consommation d’énergie dans ce pays, il faudrait être courageux et stimuler la démolition-reconstruction", explique le patron de Matexi.





Matexi est le plus grand développeur de logements en Belgique. L’an dernier, le groupe en a vendu plus de 1 500. Quand on évoque cette taille, Gaëtan Hannecart, 52 ans ("bientôt 53", souffle-t-il), qui dirige Matexi depuis 1994, minimise cette pole position. "Je mesure 1,83 m. Quand on me dit que je suis le plus grand, je rétorque qu’il doit y en avoir d’autres plus grands… Oui, on a vendu 1 500 logements. Mais je ne connais pas précisément la production des autres développeurs."

Il n’empêche, Matexi, bien connu en Flandre (50 % des ventes), se fait également un nom en Wallonie, à Bruxelles, au grand-duché de Luxembourg (environ 35 %) et à Varsovie (15 %). "Matexi est essentiellement un développeur immobilier, mais surtout un développeur de quartiers. Même si on est également une entreprise de construction de maisons en ossature-bois (via Sibomat qui produit 200 unités par an) et un investisseur dans des entreprises de taille moyenne en dehors de l’immobilier. Nous ne sommes pas une entreprise de construction, mais un entrepreneur au sens large. Et, surtout, on est une entreprise multi-locale."

Mais qui sait que Matexi (Maatschappij Tot Exploitatie van Immobiliën) a été fondé en 1945, à Meulebeke en Flandre occidentale, par trois frères, Vande Vyvere, d’une famille d’agriculteurs ? Et que leur "core business" de l’époque, c’était la vente de terrains agricoles ?

Troisième génération

Gaëtan Hannecart y est entré après deux expériences dans des groupes de grande taille, Kone et IBM, non en Belgique, mais à Londres et à Stuttgart. Si on y ajoute qu’il est "issu d’un père wallon et d’une mère bruxelloise" , a vécu en Flandre, est sorti ingénieur civil de la KUL, a fait un MBA à Harvard , on imagine son attirance pour le développement économique et l’entrepreneuriat. Et combien grandes sont ses ambitions pour cette société familiale.

L’homme est de la troisième génération, du moins si l’on compte que les trois frères étaient de la première. Difficile d’imaginer comment les choses devaient fonctionner avec autant de cousins… L’an dernier, le groupe a réorganisé l’actionnariat, repris par Bruno Vande Vyvere, Bénédicte Vande Vyvere et Gaëtan Hannecart. Autrement dit, "chez Matexi, on est associé actif ou on ne l’est pas".