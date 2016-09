Pension et santé : quel rôle pour les entreprises ?

Entreprise

Les employeurs proposent de nombreux avantages extra-légaux. Mais qu'en pensent leurs salariés ? La Vlerick mène l'enquête.

Entre 15 et 20 % du coût salarial : voilà ce que représentent les avantages extralégaux proposés par les employeurs en Belgique (voiture de société, GSM, pension complémentaire, assurance hospitalisation...). « Et pourtant, nous avons constaté lors d'une enquête menée il y a quelques années que ces avantages ne jouaient pas vraiment de rôle dans la motivation des travailleurs », note Xavier Baeten, professeur à la Vlerick Business School. « Une autre enquête a révélé que la communication concernant tous ces avantages n'était pas bonne et que bien souvent les employés n'étaient pas au courant de ce dont ils bénéficiaient ou non. »

Et pourtant, ces avantages – et surtout ceux en matière de santé et de pension - ne pourront que croître dans le futur vu le vieillissement de la population et la diminution des budgets de l'Etat.

Mais cela vaut-il la peine pour les employeurs de continuer dans cette voie ? « À une époque où la gestion des coûts est essentielle pour les entreprises, doivent-elles continuer à offrir ces avantages alors qu'ils ne sont pas réellement appréciés, ou faut-il trouver d'autres pistes ? »

En collaboration avec AG Insurance, la Vlerick a décidé de mener l'enquête auprès des travailleurs ­ lecteurs de La Libre côté francophone et du Standaard côté néerlandophone - pour savoir quelles sont leurs connaissances des avantages extralégaux en matière de pension et de soins de santé et quelles sont leurs attentes. « L'idée est de prendre le point de vue de l'employé en lui demandant : quels sont les avantages que vous connaissez ? À quoi avez-vous droit ? Quels sont les avantages les plus importants selon vous ? comment souhaitez-vous être informés des avantages dont vous bénéficiez ?,... », précise Xavier Baeten.

Participez à l'enquête ci-dessous et tentez ainsi votre chance de gagner un iPad 2.

Résultats à découvrir fin novembre…