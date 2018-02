Le géant pharmaceutique Perrigo, l'acquéreur d'Omega Pharma, exige au moins 1,9 milliard d'euros de la part de Marc Coucke et du fond Waterland, arguant d'une fraude dans la vente, rapportent les titres Mediahuis lundi. Marc Coucke risque en théorie toute sa fortune. Perrigo a introduit sa plainte auprès d'un comité d'arbitrage, soit un document sérieux et solide, ont rapporté plusieurs sources au Standaard. Perrigo accuse M. Coucke et Waterland d'avoir embelli de manière frauduleuse les finances d'Omega Pharma.

Un panel d'arbitres doit déterminer s'il s'agit en effet d'une fraude ou d'astuces comptables. Vu le caractère très complexe du dossier, la procédure pourrait s'étaler jusqu'à 2021 pour déterminer si Perrigo a raison.

M. Coucke a rétorqué avec une plainte également, affirmant que Perrigo n'a pas agi de bonne foi lors de la reprise d'Omega Pharma.