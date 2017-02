Peter De Keyzer est ce que l’on peut appeler une voix qui compte dans le monde économique belge. L’ex-chef économiste de BNP Paribas Fortis, la première banque du pays, a choisi il y a quelques mois de faire le grand saut en créant, avec un partenaire, sa propre entreprise. Avec sa société Growth Inc, basée à Anvers et spécialisée dans le conseil stratégique, il conseille désormais les grandes entreprises dans des domaines comme la communication, le "reputation management" ou la gestion de crise.

Il a ainsi suivi le chemin tracé par d’autres "chief economists" avant lui comme Geert Noels (qui a créé Econopolis) ou Etienne de Callataÿ (avec Arcadia) qui sont eux aussi passés du statut d’observateur de la vie économique à celui d’acteur à part entière.

"A un certain moment, j’ai voulu passer du statut de spectacteur ou d’observateur du changement à celui d’un acteur du changement", nous expliquait-il en novembre dernier. L’homme a fait une grande partie de sa carrière dans le secteur financier. Avant BNP Paribas Fortis, et après avoir travaillé à l’Université d’Anvers, il avait notamment exercé ses talents chez KBC et ABN Amro.

Aujourd’hui, ce père de deux enfants au style direct, amateur d’opéra et de sports, entend mettre au cœur de son action ses thèmes de prédilection : l’innovation, l’esprit d’entreprise et la croissance, le tout pour un meilleur bien-être de la société dans son ensemble.

Peter De Keyzer a sorti, il y a quelques mois, un ouvrage remarqué en Flandre intitulé "Groei maakt gelukkig". Et au travers de ses cartes blanches dans les médias, il suscite régulièrement le débat.





Le gouvernement fédéral semble vouloir reporter les discussions sur la réforme de l’impôt des sociétés. Une occasion manquée ?

Je crois que le gouvernement doit absolument faire cette réforme. En Belgique, le tarif nominal est très élevé mais le tarif qui est réellement payé par les sociétés est beaucoup plus faible. Et cela parce qu’il y a beaucoup trop de régimes particuliers et de déductions. Ces complexités gigantesques dans la fiscalité nous coûtent de la croissance. Car les lobbyistes qui sont le mieux placés bénéficient d’un taux beaucoup plus faible alors que les petites sociétés qui ne font pas de lobbying paient le tarif plein. Je plaide pour une réduction du taux, qui pourra être financée par la suppression de toutes les déductions et les régimes spéciaux qui existent. Je suis convaincu qu’une telle simplification sera très positive pour la croissance du pays.

De plus, un petit pays très globalisé comme la Belgique doit anticiper la stratégie du Royaume-Uni dans le cadre du Brexit. La Grande-Bretagne va devenir l’offshore le plus grand de la planète. Il va introduire un taux d’imposition extrêmement bas, de 15 à 18 %.

Vous plaidez donc pour la suppression des régimes spéciaux comme les intérêts notionnels ?

Oui. J’en viens aussi à la mobilité en Belgique : pourquoi n’arrive-t-on pas à faire ce qu’ont fait les Pays-Bas il y a une dizaine d’années ? Ils ont consenti d’importants investissements dans l’infrastructure. Deuxièmement, la fiscalité sur les voitures est beaucoup plus sévère aux Pays-Bas que chez nous. Troisième exemple : quand on arrive à l’aéroport de Schiphol, il n’y a que des Tesla mises à disposition des voyageurs, comme l’a voulu le gouvernement.

Il y a beaucoup trop de lobbying et d’intérêts particuliers qui arrivent à influencer la politique en Belgique. De plus, il nous manque des politiciens qui osent vraiment aller à l’encontre des lobbies.