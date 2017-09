En poste depuis le 6 mars dernier, Philippe de Selliers, le nouveau patron de la Confiserie Leonidas, s’était donné 100 jours pour prendre le temps d’observer et d’analyser l’entreprise née en 1913 et de rencontrer "tout le monde". Entre-temps, il est aussi "tombé amoureux de la marque et de la société"… Cette période de réflexion a permis à Philippe de Selliers d’établir, avec le comité de direction, la mission de l’entreprise, la vision et les valeurs, une mise au point sans doute bien nécessaire quand on sait qu’il est le huitième CEO de la société familiale en seulement 13 ans. Il affiche aussi "de grandes ambitions pour la marque".

La mission de Leonidas est de "créer des moments de bonheur pour tous". "Ce n’est pas un produit de première nécessité, mais il offre quelque chose de plus, de bon, de fun, explique le CEO. C’est une marque formidable que tous les Belges connaissent, un produit de grande qualité et à un prix défiant toute concurrence." Avec du bonheur à la dégustation, "mais aussi en amont, quand ils découvrent nos vitrines, nos magasins, quand ils offrent les produits". En d’ajouter : "C’est un produit de luxe, abordable".

