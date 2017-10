Il est pratiquement né sur le "parquet", sur le "floor" dirait-on aujourd’hui. Philippe Masset (52 ans) est en effet issu d’une famille d’agents de change dont la charge a suivi, comme beaucoup, la mutation des années 80, pour être intégrée au groupe bancaire ING Belgique. Un destin auquel Philippe Masset s’est plutôt bien adapté puisqu’il gravit tous les échelons de l’ex-BBL pour y prendre la tête du département Commercial Banking en 2013. Et alors que tout le monde le voit déjà atteindre la dernière marche de l’institution, un an plus tard, surprise : Philippe Masset devient le nouveau patron de la prestigieuse Banque Degroof. Une arrivée qui n’est pas prévue et qui étonne. D’abord parce que le nouveau patron ne veut pas de bureau ("Je voyage dans les différents départements de la banque", explique-t-il), mais surtout parce que de manière très énergique, il va redessiner le destin de Degroof. La preuve : un an jour pour jour après l’arrivée, le 1er octobre 2014, de Philippe Masset, Degroof fusionne avec Petercam, le concurrent de toujours en matière de gestion privée et de banque d’affaires.

Deux ans plus tard, Philippe Masset dresse un bilan positif de cette alliance. Même si entre-temps, Xavier Van Campenhout, l’ex-CEO de Petercam, a fait un pas de côté : "Un homme qui a joué un rôle exceptionnel. Il a fait un choix personnel. Sa décision n’a rien à voir avec un quelconque problème", estime Philippe Masset.

Entretien

Cela fait deux ans que Degroof et Petercam ont fusionné. Un succès ?

L’idée de la fusion, c’était d’afficher de l’ambition dans la durée pour nos clients. Il n’y avait aucune urgence. Aucune des deux parties n’avait de problème. Mais dans un monde qui change, le fait d’avoir une taille un peu plus grande permet d’asseoir des ressources complémentaires pour rencontrer ces exigences. C’était une vision commune entre les actionnaires et le management. La réponse est donc : oui, c’est un succès.

L’idée n’est-elle pas aussi, après la crise financière, de consolider une image ? De rassurer ?

Très franchement, je ne le pense pas. Ce n’était absolument pas un mouvement défensif.