La Creg va refuser l'augmentation de la surcharge photovoltaïque demandée par Elia.

On le sait, le financement du soutien à la filière photovoltaïque wallonne accusera un déficit de 600 millions d'euros d'ici 2024 si aucune mesure n'est prise. Ce déficit s'explique par l'octroi d'un volume trop important de certificats verts aux ménages wallons ayant placé des panneaux photovoltaïques sur leur toit.

Suite à ce dérapage, Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, a été appelé à la rescousse. C'est Elia qui doit acheter les certificats verts excédentaires sur le marché au prix de 65 euros. L'entreprise répercute ces rachats via une surcharge photovoltaïque facturée à l'ensemble des consommateurs wallons d'électricité. Pour un ménage moyen, cela représente un surcoût d'environ 50 euros par an. Pour les entreprises qui ne sont pas exonérées de cette surcharge, la facture est évidement plus salée.

Le problème, c'est que le niveau actuel de la surcharge ne permet plus à Elia de financer l'afflux de certificats verts. A la fin de cette année, l'entreprise cotée en Bourse accusera un trou de 50 millions d'euros. Si rien n'est fait d'ici 2017, le trou se creusera à 170 millions d'euros.

Comme Elia refuse d'assumer ce déficit dans ses comptes, l'entreprise a fait une demande officielle d'augmentation de la surcharge à la Creg, le régulateur fédéral de l'énergie. Si cette demande avait été acceptée, le surcoût annuel pour un ménage wallon serait passé de 50 à 85 euros.

Mais il nous revient que la Creg s'apprête à refuser cette augmentation de la surcharge photovoltaïque. La Creg s'est laissée séduire par une proposition alternative de Paul Furlan, le ministre wallon de l'énergie.

Cette solution a l'avantage de ne pas faire augmenter la facture d'électricité dans l'immédiat. La surcharge reste identique mais elle doit être assumée plus longtemps que prévu.

Cette solution passe également par la mise en réserve d'un certain nombre de certificats verts. Cela signifie qu'une partie d'entre eux doivent être rachetés par un organisme à désigner au moment où l'afflux est le plus important. Ces CV mis en réserve doivent ensuite être revendus lorsque le marché est moins saturé. L'inconvénient de cette mise au frigo est qu'elle coûte environ 8 millions d'euros par an, rien qu'en frais de gestion.

Les experts d'Elia doivent encore se positionner face à ce projet de décision de la Creg. Une décision définitive de la Creg est attendue dans le courant du mois de janvier.