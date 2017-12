Abonnés Anne Masset et Yves Cavalier

"L'Eau vive”, un nom qui coule de source puisque cet ancien moulin a les pieds dans l’eau, le Burnot en l’occurrence. Mais il colle aussi à son chef et propriétaire, car Pierre Résimont est du genre à ne pas tenir en place. Actif, hyperactif même, dormant un minimum, derrière ses fourneaux ou en salle (il met un point d’honneur à venir saluer ses clients, A “L’Eau vive”, mais également au “Comptoir de l’Eau vive” (uniquement quand “L’Eau vive” est fermé !). Il est aussi régulièrement par monts et par vaux : à Tenerife (2 jours tous les 2 mois pour concocter la carte d’un restaurant), Paris (pour la finale du concours international de cuisine Taittinger, “le plus grand derrière le Bocuse”, par exemple) ou Bruxelles (pour enregistrer une émission). Sans arrêt, il cogite (“la truffe va arriver, comment la travailler ?”, lit, échange. Même l’achat de son restaurant s’est fait en deux coups de cuiller à pot. En allant voir une maison à vendre à Bois-de-Villers, il voit une pancarte sur ce qui était déjà le restaurant “L’Eau vive”. Il débarque vêtu de sa veste de cuisinier. “Si c’est pour un restaurant, la maison sera à vous”, s’exclame, attendrie, la vendeuse.

Fin juin 1990, le compromis est signé. Le 21 novembre, le restaurant ouvre ses portes. Entre-temps, Pierre Résimont a trouvé le temps de se marier avec Anne, son inséparable. A deux, ils ont fait, depuis, énormément de travaux et travaillé “à des cadences infernales pendant 15 ans”. A la clé, une première étoile Michelin en 1994 (il a 26 ans) et une seconde en 2009. Et il commence “tout doucement” à penser à la troisième… Sans en faire une obsession.

Entretien.