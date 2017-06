Dès l’ouverture du "food concept" Pistolet original, en novembre 2013, rue Joseph Stevens à Bruxelles, entre le Sablon et les Marolles, tout client, même non averti, a bien pensé que l’enseigne allait fonctionner. Parce que son initiatrice, Valérie Lepla, l’avait imaginée et pensée jusqu’au moindre détail : recettes, packaging, fournisseurs, décors, codes couleurs… Qu’elle en avait profité pour lui faire bénéficier de son très épais carnet d’adresses et de toute son expérience dans la communication, la consultance et la gastronomie. Et, surtout, qu’elle ne s’est pas contentée d’un produit, aussi rebondi soit-il, mais y a mis du contenu.

"J’ai toujours eu le goût de l’entreprise", raconte Valérie Lepla, faisant référence à ses nombreux jobs d’étudiants et surtout à l’agence de relation presse Cinna qu’elle a créée en 1996. "Avec Pistolet, il y avait l’envie de retrouver des souvenirs émotionnels gustatifs de mon enfance, ajoute-t-elle, sourire gourmand en sus. Mais aussi le constat que, oui, la mondialisation a fait de jolies choses dans le secteur de la petite restauration (bagels, pittas…), mais qu’on n’y trouvait pas la Belgique. C’est quoi nos produits ? Les frites, les moules, le chocolat ? Ne pouvait-on pas approfondir un peu et mettre en avant des producteurs et un savoir-faire dans un bon rapport qualité/prix ?"

C’est ainsi qu’est né Pistolet original autour d’une trentaine de recettes respectant la philosophie belge : crevettes, fromage blanc radis oignons, haché pickles, boulettes, boudin noir au chou cuit à la bière… Plus des recettes de chefs étoilés (Stéphane Jacobs, Lionel Rigolet, Peter Goossens…) à qui Valérie Lepla a donné carte blanche. Côté boissons, la belgitude est également de mise avec des eaux (de Spa), des limonades (climonade) et des bières bruxelloises (la Cantillon ou la Chouke). "Le locavore est important pour moi."

Sablon, Schuman et, maintenant, Galerie

"En faisant le business plan du concept, il s’est avéré que pour avoir la chance d’arriver à l’équilibre, il fallait au moins trois points de vente", poursuit sa conceptrice. C’est chose faite avec l’ouverture, ce samedi, de Pistolet original Galerie, rue des Bouchers, à l’angle des Galeries royales Saint-Hubert. Soit 15 mois après Pistolet original Schuman, près du rond-point du même nom, et 43 mois après Pistolet original Sablon.

Trois adresses très bruxelloises, touristiques sans s’y limiter. "L’ancrage est très bruxellois, parce que je le suis, note Valérie Lepla. Mais ces trois adresses ont l’avantage de fournir les trois publics qui me sont nécessaires : les Bruxellois qui travaillent, les touristes belges et les touristes étrangers." Elle était sûre des deux premiers groupes, pas du 3e. "J’ai eu un malin plaisir à réveiller le pistolet, à en faire un outil gastronomique très créatif, à raconter une histoire de racines, dit-elle, mais il risquait de ne parler qu’aux Belges. Le faire découvrir aux touristes étrangers était un challenge." Réussi, même si elle est un peu déçue du manque d’enthousiasme des Eurocrates dont elle pensait attiser un peu la curiosité.

Franchise et expansion

Et tout à coup, on ne peut imaginer que ce Pistolet original reste coincé dans Bruxelles. Au contraire, on le verrait bien se profiler au national et à l’international à l’image d’un Exki ou d’un Pain quotidien. Ce à quoi Valérie Lepla ne dit ni oui ni non. "Toute seule, trois restaurants et une petite vingtaine d’emplois, c’est le maximum que je puisse assumer. Et mon objectif n’est pas de lâcher maintenant. J’ai par ailleurs un doute sur la multiplication des… pistolets sur le mode de la franchise. Car franchiser, ce n’est pas seulement dupliquer. Mais peut-être en association ?"

Et pourtant, des appels du pied, elle en a de toutes parts : de France, des Pays-Bas, d’Espagne, mais également de Dubaï et de Corée ! "J’écoute, mais je pense que mon travail n’est pas fini. Surtout que je n’ai pas encore de bons chiffres à présenter (800 000 euros, en augmentation de 10 à 15 % sur un an). Mais je suis en bonne voie pour arriver à cet équilibre qui me permettra de rendre le concept viable, voire pérenne."

Par contre, avant de penser à la franchise, elle développe la livraison et l’événementiel. "J’y crois très fort : en format classique ou en mini-pistolets, dans les sociétés ou chez les particuliers, pour des buffets, réceptions, événements", détaille-t-elle. Parallèlement, Valérie Lepla emmène ses pistolets en triporteur dans des événements de type concerts, garden-party… "Je rêvais d’un foodtruck, sourit-elle, mais il m’a fallu être raisonnable… J’ai opté pour un foodbike." Il n’en est pas moins organisé comme une mini-cuisine permettant de confectionner les pistolets comme dans un des trois restaurants. "Ils sont une vitrine magnifique mais, économiquement parlant, ce sont ces développements-là qui vont me permettre d’y arriver."