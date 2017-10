Abonnés Entretien réalisé par Anne Masset et Yves Cavalier

Le 22 juin dernier, Jean-Christophe Parent, tout sourire, évoquait, perché sur une nacelle à 50 mètres au-dessus du sol, "une nouvelle page de l’histoire de Walibi". A la clé, un investissement… à la hauteur : plus de 100 millions entre 2018 et 2023. Et des pages de l’histoire du parc wavrien, le directeur général de Walibi Belgium en a déjà tourné.

Il a certes débuté sa carrière au Club Med où il a "vérifié la justesse de l’adage : ‘Les voyages forment la jeunesse’". Est passé chez IBM où il a été "confronté à une multinationale", et chez Glaverbel, où il a "appris la rigueur".

Jean-Christophe Parent dévoile à La Libre Belgique ses plans pour les années à venir.

Entretien.