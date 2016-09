Pour la Flandre, Charleroi n'a pas d'avenir

Entreprise

La Flandre ne ferme les yeux sur le désarroi des travailleurs de Caterpillar. Les médias néerlandophones ont largement couvert le drame social qui s’est abattu sur Gosselies. Au Nord du pays, experts universitaires, responsables politiques et éditorialistes jettent cependant sur l’événement un regard plus froid, plus sombre. Le discours général contraste avec les réactions francophones, qui oscillent entre compassion, volontarisme obligatoire ("il faut faire plier Caterpillar") et tentatives de positiver malgré tout ("Charleroi, pôle d’excellence dans les biotechnologies").

Au-delà des reportages, des portraits d’ouvriers licenciés, un constat semble s’imposer dans la presse flamande. L’horizon s’annonce extrêmement noir pour toute la province du Hainaut.

Avec fatalisme, le quotidien "Het Laatste Nieuws", replace Caterpillar dans la litanie des fermetures témoignant de l’inexorable déclin de l’industrie lourde : Duferco-La Louvière, Carsid-Charleroi, Arcelor-Liège, Ford-Genk, Opel-Anvers… D’où cette question posée par le journal : "La Belgique ne fabriquera-t-elle bientôt plus rien ?" Les réponses des experts sont nuancées, et pessimistes. L’industrie manufacturière ne disparaîtra pas, mais deviendra de plus en plus spécialisée, avec un personnel appelé à se réduire comme peau de chagrin.

Deux sortes de villes wallonnes

Dans une tribune publiée par "De Morgen", l’essayiste Guido Fonteyn pose un constat clinique. "Il y a deux sortes de villes en Wallonie : les villes avec une histoire centenaire et une université - Liège, Namur et Mons - et des villes relativement jeunes, comme Charleroi et La Louvière, sans université, et sans histoire centenaire." La première catégorie peut envisager l’avenir avec un certain optimisme, même si le contexte économique wallon reste compliqué. Pour la seconde, en revanche, il n’y a guère d’espoir, à moins d’hypothétiques solutions à long terme. Guido Fonteyn suggère de fonder une université à Charleroi.

L’auteur évoque le passé industriel glorieux de Charleroi et La Louvière, au temps du verre, de l’acier et du charbon. "Ces endroits peuvent sembler moches aujourd’hui, mais pendant plusieurs générations, les ouvriers s’y sont sentis heureux." Les usines ont fermé, les gens sont restés. "Charleroi est toujours la ville la plus peuplée de Wallonie, mais elle a seulement un passé, pas - ou peu - d’avenir." Guido Fonteyn demande à Paul Magnette, ministre-Président wallon, d’oser dire la vérité. "L’avenir de Charleroi ne s’annonce pas bon, pour longtemps."

Dans "De Standaard", l’écrivain Pascal Verbeken, auteur d’un livre sur les traces des immigrés flamands en Wallonie, se montre aussi catégorique. "Le XIXe siècle n’est pas encore totalement terminé à Charleroi", juge-t-il. Sa réflexion comporte une part de tragique. "Caterpillar était un des derniers gros employeurs pour les personnes peu qualifiées, proportionnellement nombreuses à Charleroi. Où ces gens vont-ils trouver encore un emploi ?"

Samedi, "De Standaard" titrait : "13 % de chômeurs, et puis ça." "La province sinistrée du Hainaut doit à présent digérer la perte de plus de 5 000 emplois", observait le quotidien.

Professeur d’économie à la KUL, Herman Daems a participé à la reconversion du Limbourg après la fin de Ford-Genk. Très sollicité par les médias flamands, il recommande "un certain réalisme" aux pouvoirs publics carolos. Ses conseils : ne pas espérer un repreneur, négocier de bonnes conditions de fermeture.