Le français PSA a livré plus de voitures en septembre que son rival allemand Volkswagen dans un marché européen qui a chuté de 23,5 %, à cause de l’entrée en vigueur d’une nouvelle norme d’homologation ayant poussé des constructeurs à anticiper des ventes durant l’été.

Les immatriculations du groupe Volkswagen (avec Audi, Seat, Skoda, Porsche) se sont effondrées de 48 % en septembre, sur un an, après une envolée de 24 % en juillet et de 41 % en août, d’après les chiffres de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) publiés mercredi.

PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) a limité sa baisse à 7,7 % en septembre, alors que son concurrent national Renault (y compris Dacia, Lada et Alpine) a chuté de 27 %. Le marché automobile européen est chamboulé depuis juillet par l’entrée en vigueur d’une nouvelle procédure d’homologation des véhicules (WLTP), plus exigeante, à compter du 1er septembre. Ces tests réalisés en laboratoire, qui remplacent la procédure NEDC, mesurent la consommation de carburant mais aussi les émissions de CO 2 , de particules, d’oxydes d’azote (NOx) et autres produits nocifs.

Des constructeurs sont soupçonnés d’avoir accordé de gros rabais en juillet, et surtout en août, sur des véhicules qui ne pouvaient plus être commercialisés à partir de septembre, ou bien de les avoir immatriculés auprès de leurs propres concessionnaires afin de les écouler plus tard.

L’ACEA reconnaît que la chute du marché en septembre, à 1,09 million de véhicules immatriculés contre 1,43 million en septembre 2017, s’explique par "l’introduction des nouveaux tests WLTP qui avaient provoqué une envolée exceptionnelle en août (+31,2 %)". Tous les grands marchés européens subissent une baisse à deux chiffres en septembre.