Fais-le avec tes défauts" est le slogan de la dernière production vidéo de la marque de vêtements Diesel. Le clip montre le premier montage d’un cinéaste amateur. Il lui manque un œil et il est quelque peu maladroit dans la manière de juxtaposer les bandes d’images. Ces images, justement, montrent des gens qu’on aurait presque envie de qualifier de "comme nous" : ce ne sont pas des mannequins irréprochables, certains ont des défauts, parfois un peu rebelles, parfois à la marge, pas toujours souriants. Bref, pas que du glamour. En bande sonore, "Non, je ne regrette rien" d’Edith Piaf. Fais-le avec tes défauts et ne regrette rien : tout est dit, avec le clin d’œil à la gloire de la môme et de ses nombreuses fêlures qui lui valent encore tant de sympathie…

A première vue, c’est le genre de spot publicitaire que les agences nous ont servi par dizaines : la marque se met en scène pour nous jurer qu’elle est authentique, vraie, comme nous. Mais elle le fait avec des filles et des garçons aux corps quasi parfaits, avec des décors soignés et des réalisateurs qui maîtrisent toutes les ficelles de l’esthétisme et du marketing. On n’ira pas jusqu’à dire que "Go with the flaw", le clip de l’enseigne italienne, balaye tout cela d’un revers de la main. Tout est bien fait, même la mise en scène des défauts. Mais cette fois, les acteurs sont vraiment physiquement imparfaits, au lieu de faire semblant de l’être. Toute la nuance est là. Sans tomber dans l’excès inverse (ne mettre que de la laideur et choquer), Diesel affirme ainsi un message qui va à l’opposé de ce que la grande majorité des marques de prêt-à-porter fait.

La marque italienne n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai. Périodiquement, elle joue le décalage en moquant certaines tendances de notre époque comme l’obsession des selfies et de sa propre mise en scène, ou en rebondissant sur l’actualité à des fins plus politiques : "Make love, not walls", un autre clip publicitaire ayant fait du bruit après sa diffusion, rebondissait directement sur le projet de Donald Trump de construire un mur entre son pays et son voisin mexicain.

A nouveau, Diesel s’y présente sous une identité qui dépasse largement celle d’une marque qui vend des jeans. Il est difficile de faire la part des choses entre le caractère opportun ou vendeur de ce genre de campagnes, et l’éventuelle vraie vision qu’elle exprime dans le chef des propriétaires de la marque. Mais en un peu moins de 40 ans, l’entreprise italienne a réussi une ascension rapide aujourd’hui bien assise par une posture qui la démarque de la plupart de ses concurrents.