Norwegian, c’est un ovni dans le ciel aérien européen. En quelques années, le transporteur du Nord s’est imposé comme troisième compagnie low cost d’Europe et surtout principale compagnie à bas coût sur le long courrier. Il y a un an et demi, Norwegian créait ainsi la sensation en mettant en vente des billets à 65 euros (aller simple) pour relier Londres à New York. Un beau coup marketing, puisque ce tarif ne prenait pas en compte un nombre incalculable de suppléments (repas, bagage…).