Habari ya asubuhi Kenya ! Good morning Kenya !" Que ce soit en swahili ou en anglais, les Kényans accueillent leurs hôtes avec enthousiasme et de larges sourires. Spontanément, on leur répond par un "Good morning !" que l’on espère tout aussi enthousiaste et communicatif. L’enthousiasme : c’est ce qui marque avant tout le visiteur étranger de passage à Nairobi pour découvrir la "Silicon Savanah" (le nom donné à l’écosystème kényan des start-up technologiques).

Avec Lagos au Nigéria et Le Cap en Afrique du Sud, Nairobi joue les premiers rôles, en Afrique subsaharienne, dans la révolution numérique qui emporte de plus en plus de pays.

(...)