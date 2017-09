Leur diplôme en poche, de nombreux jeunes se retrouvent désormais sur le marché de l’emploi. Alors galère ou succès ? "Pour ceux qui ont des compétences et qui souhaitent encore se développer, le marché est bon", note Geert Vaerenberg, directeur d’Experis Belux, division de ManpowerGroup spécialisée dans les recrutements et la gestion de projets dans les secteurs de l’IT, de l’engineering et des sciences de la vie, de la Finance et des RH. "Pour ceux qui n’ont pas cette prise de conscience de l’importance de se développer et de maîtriser les outils digitaux, le marché va se dégrader. Et c’est un marché international. Le concurrent n’est pas assis dans la même classe. Il est en Pologne ou même plus loin. Lors des entretiens de recrutement, on ne regarde pas nécessairement le diplôme, mais surtout l’attitude, la volonté d’apprendre, l’envie de réussir,…"

Alors, quels conseils donner aux jeunes pour assurer la réussite de leur carrière ?

1. Continuer à apprendre. "Au lieu de chercher un emploi parfait, il faut envisager un emploi qui colle à un parcours d’évolution", note Geert Vaerenberg. "Ce n’est pas simple car, les choses changeant tellement vite, on ne connaît pas ce parcours en fait. Ce n’est plus comme nos parents qui rentraient dans la banque par exemple et y restaient toute leur vie. Il ne faut pas non plus accepter n’importe quoi. Il faut trouver un emploi qui va permettre d’apprendre, de développer des compétences. Les jeunes sont d’ailleurs très demandeurs d’un apprentissage continu."

2. Ce n’est pas celui ou celle qui crie le plus fort qui parvient à se faire entendre. Il peut être difficile de sortir du lot tout au début d’une carrière. "Toutefois, crier plus fort que les autres ne présente aucune valeur", estime Tamara Vereecken, national director chez Hays Response. "Les jeunes ne doivent pas oublier qu’ils ont été engagés pour leurs qualités personnelles qui ont plu à la société. C’est pourquoi, il est toujours préférable de rester fidèle à soi-même, à sa véritable personnalité. Cela peut même propulser le jeune beaucoup plus loin dans sa carrière, parce que l’on sent que l’on peut lui faire confiance et s’engager dans une relation."

3. Poser des questions ne donne pas l’air idiot. Le fait de lever la main au cours d’une réunion peut sembler intimidant. "Cependant, il est important de comprendre que poser des questions n’est pas une faiblesse. Même les travailleurs les plus efficaces et les plus assidus posent des questions en cas de doute. Ces personnes n’ont pas peur de poser des questions de base. Elles se préoccupent davantage de s’informer et, au bout du compte, de faire du bon travail sur le long terme", estime Tamara Vereecken, qui constate aussi que "les jeunes aujourd’hui sont plus ouverts que nous l’étions. Ils osent dire plus facilement les choses et vont droit au but. Ils remettent plus de choses en question."