Kraft Heinz a fait une première offre de fusion à Unilever, que ce dernier a déclinée. Voici le profil du géant britannico-néerlandais de l'alimentation et des produits de soin:

- Nom: Unilever - Fondation: 1er janvier 1930, à la suite de la fusion entre la néerlandaise Margarine Unie et le producteur britannique de savon Lever Brothers - Sièges: Rotterdam et Londres - Patron: Paul Polman, depuis 2009 - Marques: plus de 400 à travers le monde, utilisées selon les estimations par au moins 2 milliards de personnes chaque jour, dont Andrélon, Axe, Becel, Ben & Jerry's, Bertolli, Calvé, Conimex, Dove, Glorix, Knorr, Lipton, OLA, OMO, Prodent, Rexona, Sun, Unox et Zwitsal. - Effectifs: près de 169.000 personnes fin 2015 - Résultats financiers: chiffre d'affaires de 53 milliards d'euros, bénéfice net de 5,5 milliards d'euros - Cotation: AEX à Amsterdam et FTSE à Londres, pour une valeur de près de 143 milliards d'euros