La start-up Opinum, dirigée par le jeune Liégeois Loïc Bar, a le vent en poupe ! Après avoir convaincu des entreprises telles que EDF Luminus, Lampiris, AG Real Estate, ainsi que plusieurs administrations communales belges, Opinum vient en effet de convaincre le groupe Proximus de nouer un partenariat stratégique pour la gestion des données de consommation des 14 000 compteurs énergétiques (dans les bâtiments, centraux, répartiteurs, etc.) de l’opérateur télécoms. “Les deux partenaires comptent développer et commercialiser des applications pour la gestion de l’énergie”, précisait-on, mercredi, chez Proximus.

Opinum, créée en juin 2015, a mis au point Opisense, une application Web, centralisée et automatisée, de gestion des consommations énergétiques des bâtiments (électricité, eau, gaz, etc.). Elle emploie déjà quinze personnes et ses revenus devraient déjà dépasser, cette année, les 600 000 euros. La “jeune pousse”,

qui avait participé en octobre dernier au “One Hour Challenge” de “La Libre” (en partenariat avec LeanSquare et BNPP Fortis), a déjà levé 2,1 millions d’euros, notamment auprès de la SRIW, de Sambrinvest et du fonds Inventures. Elle s’apprête à attaquer le marché français.

Une application de l’Internet des objets

Par ce partenariat, les deux entreprises veulent unir l’expérience et les connaissances acquises pour en faire une solution d’analyse de la consommation d’énergie des clients de l’opérateur télécoms. Dans une première phase, les clients obtiendront une meilleure compréhension de sa consommation d’énergie. De cette manière, ils pourront prendre des mesures pour réduire le montant de leur facture énergétique et optimiser leur consommation. Dans une phase ultérieure, ce processus s’effectuera à l’aide de capteurs connectés.

“Nous sommes évidemment heureux que Proximus nous ait sélectionnés au terme d’une analyse rigoureuse, a réagi Loïc Bar. Ce partenariat démontre l’importance d’Opisense, notre plateforme de gestion des données de bâtiments, aujourd’hui et dans un futur connecté.”