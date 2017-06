Entreprise Coïncidence du calendrier ou compensation des pertes liées à la fin du roaming ? La question se pose depuis que l'opérateur belge a annoncé une augmentation de ses tarifs dès le premier août.

Le 12 juin dernier, Proximus passait officiellement à la fin des frais d'itinérance en Europe. Vous pouvez donc dorénavant téléphoner, envoyer des sms et surfer à l'étranger sans devoir payer des frais supplémentaires, le tout dans la limite des abonnements.

Des pertes certaines pour les opérateurs

Si Proximus a d'abord présenté dans son communiqué une augmentation du volume mensuel de data, c'est avant tout une "adaptation tarifaire" subtile au mauvais timing. L'Union européenne avait estimé que la fin des frais d'itinérance entraînerait une perte de 1,2 milliard d'euros pour l'ensemble des opérateurs européens.

Avec la fin de ce "contrat" juteux, les opérateurs de téléphonie mobile voyaient arriver le trou dans leur caisse. Mais Proximus a peut-être trouvé la solution pour limiter la casse qui, pour lui, s'élèverait à 61 millions d'euros les six premiers mois. En effet, dès le 1er août, l'abonnement Mobilus S passera de 15 à 16 euros, le M de 25 à 27 euros et le L de 40 à 43 euros. Petite compensation pour les usagers : le volume mensuel d'Internet mobile sera lui aussi en hausse. Mais rien de plus ne justifie a priori cette augmentation.

En prenant l'exemple du Mobilus L, l'augmentation s'élève à 36 euros par an. Multiplié par le nombre d'abonnés, sans compter les augmentations des autres abonnements et packs, Proximus s'en tire pas trop mal. Au final, ce seront les abonnés utilisant peu leur téléphone à l'étranger qui seront les grands perdants de la fin du roaming.

Des augmentations régulières

Selon des propos recueillis par nos confrères d'RTL, "On a régulièrement des augmentations de frais, comme la taxe sur les pylônes", ou des pertes de revenus. Mais ces manques à gagner seraient comblés en faisant des économies sur d'autres postes comme l'appel à des consultants.

Et les abonnements mobiles ne sont pas les seuls à trinquer. Les packs aussi vont voir leur tarif augmenter jusqu'à 5 euros par mois.

De leur côté, Orange et Base ont assuré à nos confrères d'RTL que leurs tarifs, eux, resteront inchangés. Du moins, pour le moment...