En plus de n’être prochainement plus touchée par les restrictions américaines (voir ci-contre), Qatar Airways pourrait recevoir une deuxième bonne nouvelle ce vendredi. La compagnie nationale de l’émirat du Qatar a ainsi demandé à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), qui est l’agence de l’Onu s’occupant du secteur, de pouvoir obtenir des voies internationales lui permettant de survoler les quatre pays qui lui font front depuis plus de trois semaines.

Pour rappel, l’Arabie saoudite, le Bahrein, les Emirats arabes unis et l’Egypte accusent le Qatar de soutenir plusieurs organisations terroristes et d’avoir des liens étroits avec l’Iran, l’ennemi juré de l’Arabie saoudite. En représailles, ces quatre pays ont, notamment, fermé leurs accès aériens respectifs à la compagnie nationale du Qatar.

© IPM Graphics



Les conséquences sont catastrophiques pour Qatar Airways, qui en plus d’avoir annulé plus d’un vol sur dix, est parfois obligée d’effectuer d’énormes détours pour certaines destinations (voir infographie). Plusieurs vols mettent ainsi le double du temps normal, d’autres prenant jusqu’à deux, voire trois heures supplémentaires.

Ce qui a des conséquences sur la quantité de kérosène consommée par Qatar Airways. Pour aller de Doha à Sao Paulo au Brésil, le transporteur qatari est, par exemple, désormais obligé de faire une escale à Athènes en Grèce pour reprendre du fuel, alors que ce vol était direct en survolant l’Arabie saoudite auparavant.

Certaines analystes estiment que ces restrictions, qui pourraient coûter jusqu’à 250 millions de dollars à la compagnie cette année, visent à "tuer" ce concurrent devenu dérangeant pour les autres compagnies du Golfe. Qatar Airways va-t-elle obtenir gain de cause auprès de l’OACI ? La "jurisprudence" pourrait rassurer les Qataris : à la fin des années 90, les compagnies cubaines avaient été autorisées, sous certaines conditions, à survoler les Etats-Unis pour se rendre au Canada. Et ce malgré l’embargo américain.