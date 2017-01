"Les journalistes du monde entier feraient bien de se préparer à une longue guerre de tranchées dont l'enjeu est tout simplement la vérité".

Cet avertissement, on pouvait le lire ce mardi dans une note d'analyse économique envoyée aux médias et signée par Arne Maes, conseiller économique chez BNP Paribas Fortis.

Le fait que la première banque du pays s'inquiète ainsi aussi ouvertement du style de communication du nouveau président des Etats-Unis n'est pas anodin.

Il est le révélateur d'un malaise croissant des milieux économiques et maintenant bancaires en Europe face à la stratégie isolationniste et protectionniste de Donald Trump. Car nombreux sont les observateurs économiques qui estiment désormais que la posture "America First" du nouveau locataire de la Maison Blanche sera porteuse de nombreux dangers pour la croissance de la première économie de la planète, et par conséquent pour la dynamique économique mondiale.

Mais outre les orientations économiques de son programme et leur crédibilité (comment Donald Trump va-t-il financer la baisse des impôts et son coûteux programme d'investissement dans les infrastructures), c'est donc le rapport de Donald Trump à la vérité et aux médias qui interpelle également. "Trump vient tout juste de rejeter les plus récents chiffres sur sa cote de popularité - les plus bas historiques pour un président en début de mandat - comme un énième mensonge des instituts de sondage. Il n'est donc pas impensable que son gouvernement conteste publiquement les chiffres de l'Agence pour l'emploi (chômage) ou ceux du Centrum for Disease Control and Prevention (nombre d'assurés auprès la suppression de l'Obamacare)", explique cette note de BNP Paribas Fortis qui estime "que Trump président continue sur sa lancée de Trump en campagne". Qui ajoute encore: "La possibilité que cette désinformation à grande échelle devienne la norme est très inquiétante".

On le sait, la Bourse de Wall Street, après avoir enregistré une forte progression de ses indices dans la foulée de la victoire de Trump, est aujourd'hui entrée dans une zone de flottement, les doutes prenant le pas sur l'optimisme des premières heures de la victoire du milliardaire américain. Des doutes, des craintes qui ont pris depuis l'investiture de la fin de semaine dernière une autre dimension….