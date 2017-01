Expérimentation.

Imaginez un rêve qui vous paraît impossible, qu’il soit d’ordre privé ou professionnel. Mais peut-être n’est-il pas si inaccessible que cela…

Première étape : se mettre en condition. Ouvrir son esprit à l’idée du possible. Pour aider à y parvenir, Akawa, société spécialisée dans le développement du potentiel humain, a décidé de faire appel à un mentaliste. Son travail : rendre les choses impossibles possibles par l’expérience. Le mentaliste utilise une série de techniques et capacités pour créer une psycho-illusion. Deviner quel bâton se trouve dans quelle main, retrouver la bonne carte, deviner un mot dans un livre,… Les démonstrations se suivent… Mais comment fait-il donc ? "Grâce à la mémoire, une méthode mnémotechnique basée sur l’imagination", explique Steve Kellerman, mentaliste. "Une méthode que chacun peut appliquer et qui ouvre 1000 possibilités."

L’idée de travailler avec un mentaliste prend tout son sens. "Il montre que les choses sont possibles, qu’il faut essayer. Il nous fait comprendre qu’on peut acquérir rapidement de nouvelles connaissances. Grâce à la mémoire notamment. Il est important de travailler en amont sur la posture, la manière d’envisager les choses. Ce travail permet d’aborder d’une autre manière les challenges, les défis, le quotidien. C’est vraiment nécessaire. Surtout dans l’environnement actuel qui n’est pas facile. Tout bouge tellement vite. Les références se lézardent. C’est un peu comme si on semait une graine. On surfe sur cette énergie. On ouvre des portes", avance Raphaël Rozenberg, coach qui accompagne depuis 20 ans les entreprises dans le changement. Et intervient dans le processus "Impossible devient I’m possible", comme facilitateur.

Sur base de l’ouverture au possible induite par le travail du mentaliste, le facilitateur travaille avec les participants pour voir comment entretenir et développer cet état d’esprit. A chacun de partir d’un rêve qui lui paraît impossible et qu’il soumet aux autres. Expliquer les freins à ce rêve, voir comment les dépasser, écouter les mille et une idées, mêmes les plus folles, des autres - qui sont là comme coaches -, se demander ce qu’on peut faire, ne pas porter de jugement,… Les échanges sont intenses. "On profite de l’énergie du groupe qui vient avec des idées. On est dès lors plus ouverts à ces idées", constate Raphaël Rozenberg. Des échanges qui débouchent sur un engagement à faire un premier pas très concret, comme téléphoner à quelqu’un qui pourrait faire avancer son rêve, prendre un rendez-vous,…

"L’idée est de structurer le cerveau. Le but est d’arriver à un état d’esprit positif : je peux mettre des choses en place pour faire changer les choses. L’objectif est d’être moins spectateur de sa vie. Mais plutôt un acteur de son futur, qu’il soit professionnel ou privé, les deux étant souvent liés", explique Raphaël Rozenberg. Ces rêves peuvent être : réaliser un doctorat, ouvrir une pâtisserie, faire un tour du monde, changer de fonction, devenir manager,…

Akawa et Raphaël Rozenberg ont développé ce concept du "I’m possible" suite à une demande venant d’une grande entreprise belge, explique Fabrice d’Alcantara, fondateur d’Akawa. "Cette entreprise avait une cellule qui travaillait déjà sur l’employabilité des collaborateurs. Elle proposait des outils de développement personnel, du développement de compétences, favorisait les changements en interne,…", précise Raphaël Rozenberg. "Mais les choses ne bougeaient pas assez. Les collaborateurs étaient plutôt spectateurs de leur carrière. La direction nous a demandé de travailler à quelque chose de différent des nombreux séminaires qui avaient déjà été donnés. Quelque chose de plus expérimental. L’idée : que les collaborateurs vivent quelque chose, le ressentent dans leurs tripes. Même si on sait bien sûr que tous ne vont pas mordre au concept. Les schémas plus classiques de formation ne mettent pas souvent les gens en mouvement. Or, les gens ont besoin de cela. Mais il ne fait pas bouger pour bouger. Il faut le faire avec du sens."

Et ensuite ? "Nous avons invité l’entreprise à continuer à faire vivre l’expérience. Il faut se reconnecter régulièrement sur le possible car le cerveau revient vite à ce qu’il connaît. Nous y retournons pour travailler avec d’autres groupes de collaborateurs. Je ne suis pas naïf. Si cela ne se vit pas, une partie importante des participants va revenir à une posture classique. Mais on ne sait jamais. Ils vont peut-être avoir une opportunité et se dire qu’ils pourraient peut-être passer un coup de fil, frapper à une porte,…"

Akawa compte bien étendre l’expérience à d’autres entreprises. "Nombre d’entre elles ont besoin de faire en sorte que leurs collaborateurs se prennent en main. Dans les petites entreprises, c’est peut-être plus facile. Et il existe des cas de collaborateurs qui sont venus voir leur patron avec une idée qui, pour finir, devient une filiale", poursuit le facilitateur, qui estime qu’il faut se réinventer. "Tout change tellement vite. De nombreux métiers vont devoir se réinventer, mêmes les plus classiques."

Et le principe fonctionne bien au-delà de l’entreprise. "Si on se dit que c’est possible, on va avec une autre énergie aux formations données, par exemple. Si on y va avec une certaine résistance, c’est plus difficile d’acquérir de nouvelles compétences. Et puis se dire que tout est possible permet à chacun de faire face à toute situation en ces temps pleins d’interrogations."