Le nouveau règlement européen sur la protection des données (RGPD) ne passe pas inaperçu. Mais si la presse et Internet regorgent d’informations à ce sujet, il semble que les PME et les TPE ne soient pas bien préparés. A l’aube de l’application de ce règlement, ce 25 mai 2018, il est important de bien cerner les enjeux, d’autant plus que son champ d’application est vaste et les sanctions fort lourdes.

Cette prise de conscience est également nécessaire pour ce qui concerne les opérations de cession et de transmission d’entreprise, où un volume important d’informations est échangé. Quel sera l’impact du RGPD sur ces transactions ? Faut-il restreindre les échanges d’informations ou prendre des mesures particulières ?

(...)