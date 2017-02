Même s’ils n’ont pas toujours les mêmes arguments, les économistes américains sont d’accord pour dire que les Etats-Unis ont besoin de l’immigration. Leur homologue belge Bruno Colmant ne dit pas autre chose. Entre autres parce que l’immigration y est déjà très sélective.





Le tollé soulevé par le décret du président Donald Trump limitant l’immigration aux Etats-Unis (voir page 18) a montré la détresse des immigrés. Mais il a également permis de rappeler que les travailleurs étrangers qualifiés sont indispensables pour nombre d’entreprises américaines. Les opposants ont notamment reçu le soutien de nombreux patrons de sociétés du secteur technologique américain qui emploie des milliers d’ingénieurs étrangers. D’après eux, des centaines de leurs salariés pourraient être affectés par ces mesures.

Selon certains économistes, les objectifs affichés par Donald Trump dans sa volonté d’instaurer une politique économique basée sur le principe de "l’Amérique d’abord" - à savoir la création de 25 millions de nouveaux emplois durant les dix prochaines années et le doublement et plus du taux de croissance à 4 % - seront impossibles à atteindre sans accueillir un grand nombre d’immigrés.

"Augmenter la population"

"La seule manière de donner du sens à ces propositions pour un économiste est d’augmenter la population", a ainsi expliqué à l’AFP Jennifer Hunt, ancien chef économiste au ministère du Travail. Celle qui travaille actuellement à la Rutgers University a aussi participé à des travaux menés par l’Académie nationale des sciences qui avaient conclu qu’à long terme, l’immigration bénéficierait beaucoup à l’économie américaine, avec "peu voire pas d’effets négatifs" sur l’emploi ou les salaires des Américains nés aux Etats-Unis.

Pendant les années 90, les immigrés ont aussi considérablement contribué, grâce à l’innovation, à la croissance. "En 2000 comparativement à 1990, le produit intérieur brut par habitant était entre 1,5 % et 2,5 % plus élevé avec l’immigration que sans immigration, a ainsi noté Jennifer Hunt. Et les immigrés ont représenté un tiers des nombreux nouveaux brevets déposés entre 1990 et 2000".