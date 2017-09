Les propriétaires de la chaîne de magasins néerlandaise HEMA ont décidé de la mettre en vente. Lion Capital et HEMA "ont commencé à examiner les options stratégiques pour l'avenir de l'entreprise, y compris une cession éventuelle", totale ou partielle, ont-ils indiqué en marge de la présentation des résultats trimestriels du groupe. Credit Suisse a été désignée comme banque conseil. "Au cours des 10 dernières années, HEMA a ouvert plus de 300 magasins dans 7 pays.

La société est désormais bien positionnée pour profiter des opportunités de croissance, soutenue par sa position forte dans le Benelux", ont souligné ses responsables dans un communiqué.

Durant le trimestre écoulé, HEMA - qui investit dans des magasins plus grands notamment à Bruxelles et à Anvers - a enregistré un chiffre d'affaires de 287 millions d'euros, en hausse de 3,3% sur un an. En Belgique et au Luxembourg, la hausse du chiffre d'affaires est restée limitée à 2,7% alors qu'elle a atteint 17,4% en France et 22,2% en Allemagne.

Les pertes nettes, elles, se sont creusées, de -9,6 millions à -29,1 millions d'euros, en raison de coûts exceptionnels de financement (20,1 millions d'euros).