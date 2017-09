La décision de Ryanair annoncée vendredi d'annuler près de 2.000 de ses vols d'ici à la fin du mois d'octobre a touché un total de 315.000 clients, qui ont depuis lors tous été informés de ces suppressions, indique mercredi la compagnie aérienne à bas coûts irlandaise. Pour la fin de la semaine, l'entreprise prévoit d'avoir traité les demandes de 95% d'entre eux, ce qui équivaut à plus de 300.000 itinéraires alternatifs ou remboursements. Tous les clients touchés ont été avisés de leurs possibilités de changement de vol et de remboursement et ont été notifiés de leurs droits en matière de dédommagements, assure Ryanair.

Le chiffre de 315.000 est inférieur à l'estimation originale de 390.000 clients, car les réservations à l'avance pour septembre étaient de 90%, alors qu'elles ne sont que de 70% en octobre, précise-t-elle.

D'ici à ce mercredi soir, Ryanair prévoit d'avoir "ré-accommodé" plus de 175.000 d'entre eux sur d'autres vols, soit plus de 55% des personnes concernées. Vingt pour-cent des voyageurs touchés (63.000) par cette décision devraient par ailleurs être remboursés dans les heures à venir. Cela signifie que 238.000 dossiers auront été traités avant la fin de la journée.

Plus de 290 vols ont été annulés au départ ou vers les aéroports de Charleroi et de Zaventem d'ici au 28 octobre.